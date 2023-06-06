Aksaray Belediyesi tarafından 2023 yılı yatırım programına dahil edilen Çocuk Aktivite Merkezi Fatih Mahallesinde hayata geçiyor. Modern mimariyle inşa edilecek Çocuk Aktivite Merkezi hayata geçtiğinde çocuklar gönüllerince eğlenebilecek ve sosyal hayata dair birçok alanda çocuklara ideal bir ortam sağlanmış olacak.

Fatih Mahallesinde yapımına başlanacak Çocuk Aktivite Merkezi 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. İçerisinde oyun alanları, kum havuzları, mescitleri, kafeteryası, idari binası bahçesinde oyun grupları ve satranç tahtaları bulunan aktivite merkezi çocukların yeni eğlence mekânı olacak. Çocukların sosyalleşmeleri ve el becerisi kazanmasını sağlayacak Aksaray Belediyesi Çocuk Aktivite Merkezinde her yaş grubunda çocuklar, serbest oyunları yanında farklı etkinliklere katılarak eğitici ve öğretici oyunlarla sosyal gelişimlerini desteleyecek.

Yeni yapılacak Çocuk Aktivite Merkezinin alanında incelemelerde bulunan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni tesisin modern mimariye göre inşa edileceğini açıkladı. Başkan Dinçer, her yaş grubu çocuklara hitap edecek Aksaray Belediyesi Çocuk Aktivite Merkezinde teknolojiden bilime kadar pek çok alanda oyun bölümlerinin yer alacağını söyledi. Çocukların, yeni merkezde gönüllerince eğlenebileceği, akıl ve zekâ oyunlarıyla fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanacağını bildirdi. Başkan Dinçer, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri alt ve üst yapıda ki büyük yatırımların yanında insan odaklı projelerle de sosyal dokuya katkı sağlama gayretindeyiz. Bu minvalde Kadınlarımız için birçok noktada hayata geçirdiğimiz aktivite merkezlerimize ilave olarak çocuklarımız içinde bir proje tasarladık. Çocuklarımızın sosyal yaşamını daha eğlenceli hale getirecek, gelişimlerine katkı sağlayacak Çocuk Aktivite Merkezimizi Fatih Mahallemizde hayata geçiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.