Aksaray’daki balıkçılar vatandaşın balık temizleme, pişirme ve koku gibi sıkıntılarına son verdi. Balıkçılar, vatandaşın aldığı balıkları isteğe bağlı ücretsiz olarak önce temizliyor, sonra unlayıp ister ızgara ister tavada pişirip vatandaşa servis ediyor.

Aksaray’daki balıkçılar vatandaşın balık temizleme, pişirme ve koku gibi sıkıntılarına son verdi. Balıkçılar, vatandaşın aldığı balıkları isteğe bağlı ücretsiz olarak önce temizliyor, sonra unlayıp ister ızgara ister tavada pişirip vatandaşa servis ediyor.

Aksaray’da vatandaşların evde balık pişirmek yerine hem temizliğini hem de pişirmesini yaptığı balıkçılarda yoğun mesai yaşanırken, balıkçıların getirdiği ve ücretsiz olarak yapılan bu hizmet vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Kentte balık tezgahlarındaki bolluğun ardından vatandaşların sürekli balık tüketmesiyle beraber artan yoğunluğa bir de temizleme ve pişirme yoğunluğu eklendi. Evlerinde balık temizleme, unlama, tuzlama ve pişirme zahmetine girmek istemeyen vatandaşlar satın aldıkları balıkları ücretsiz olarak temizletip hem tavada hem de ızgarada pişirtiyor. Özellikle kadın müşterilerin çoğunlukla tercih ettiği hizmet Aksaray’da hemen hemen her balıkçıda uygulanırken, ustalar pişirmede de yoğun mesai harcıyor. Tezgahlardan seçilen taze balıklar önce kılçıklarından arındırılıp sonra yıkanarak unlama ve tuzlamadan geçiriliyor. Ardında isteğe göre ızgara veya tavaya atılan balıklar pişirilerek müşterilere veriliyor. Kısa sürede yapılan pişirmenin ardından hazırlanan balıklar vatandaşı ev kokusu derdinden ve zahmetten kurtarıyor. Tezgahlarda ve pişirmede ise yine en çok hamsi tercih ediliyor.

“Müşterilerimizin balıklarını biz kendimiz pişiriyoruz”

Vatandaşların evlerinde uğraşmamak için balıkları dükkanlarda hazırlattıklarını söyleyen balıkçı Bünyamin Gültekin (34), “Balık sezonunun şu an tam ortasındayız. Marmara hamsisinin yerini Karadeniz hamsisine bırakmasıyla birlikte balıklara olan ilgi, hamsiye olan ilgi çinekopa, istavrite olan ilgi biraz daha arttı. Yoğun talep üzerine biz de halkımıza hizmet vermekteyiz. Son dönemlerde de evlerde balık pişirmenin yerini dükkanlarda pişirme aldı. Müşterilerin balıklarını biz burada kendimiz pişiriyoruz. Kimse kendi evinde uğraşmak, kötü koku olmasını istemiyor. Hazır buradan balığını alıp gidiyor. Özelliklede bayan müşterilerimiz evlerinde kendi uğraşmak istemiyor. Temizliğiyle, unlamasıyla, tuzlamasıyla biz kendimiz temizleyip hazırlayıp pişirip paketleyip gönderiyoruz. Ekstra pişirmeye de para almadığımız için buna tabi ki yoğun talep oluyor” dedi.

“Evde balık yapma devri bitti”

Evde balık pişirme devrinin bittiğini söyleyerek aldığı balığı pişirten Mehmet Taşkın (46), “Bugün buraya balık yaptırmaya geldik. Malum balık sezonu açıldı. Burada da iyi bir hizmet var. Balığımızı alıyoruz, temizletiyoruz. Burada ızgarada pişirtiyoruz. Yani artık evde balık yapma devri bitti. Evi kokutuyor, apartmanı kokutuyor. Balığı da seviyoruz, yeni balık sezonu da açılmışken buradayız artık haftada birkaç gün balığımızı alıp pişirtip gideceğiz. Şimdi ben bugün hamsi aldım. Hamsi iyi yani sonuçta ilk çıkan hamsiler Marmara hamsisiydi biraz lezzeti yoktu. Ama şu an Karadeniz hamsileri gelmeye başladı. Bugün hamsi aldık, temizlettirdik. Pişirtiyoruz ızgarada haftada bir kaç gün yapıyoruz bunu tekrarlıyoruz dengeli beslenmek adına” diye konuştu.