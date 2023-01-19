2022 yılının son 4 ayında dövizlerini altına çevirerek yüzde 18 kâr elde eden tasarruf sahipleri, 2023 yılının ilk 15 gününde kuyumculardaki talebi artırdı.

2022 yılının son 4 ayında dövizlerini altına çevirerek yüzde 18 kâr elde eden tasarruf sahipleri, 2023 yılının ilk 15 gününde kuyumculardaki talebi artırdı.

Aksaray’da 2022 yılında güvenli liman olarak bilinen altına yönelmek isteyen vatandaşlar, döviz tasarruflarını dönüştürdü. 2022 yılının son 4 ayında yönünü yukarı çevirmeye başlayan altın, 2023 yılında yatırımcısının yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Yılbaşından sonra sıçrama gösteren altın fiyatları 15 Ocak’a kadar artarken, yükseliş ivmesini devam ediyor. 2022 yılının son çeyreğinde altına yönelik yatırım yapan vatandaşlar yüzde 18 kar elde etti. 15 Ocak’ta yükseliş haberini alan yatırımcılar elde kalan dövizlerini de son 4 günde altınla değerlendirmek için kuyumcuların yolunu tuttu. Son 4 günde kuyumcularda altına yönelik yatırıma ilgi arttı.

Yatırımcıların 2022 yılı sonunda altına yöneldiklerini ve kısa sürede yüzde 18 kar elde ettiklerini belirten kuyumcu Merve Asal (29), “2022 yılının son 4 ayında altın fiyatları sabit seyretti. Yani yılın son çeyreğinde yatırımcılar, dövizlerini bozdurup altına yöneldiler. İleriye dönük yatırım yapan vatandaşlar da 2023 yılının ilk 15 gününde yüzde 18 kar elde etti. Özellikle 2022 yılında ve 2022 yılının başından itibaren altına yönelen insanlar 2023 yılında daha çok kar edecek” dedi.

Altına yatırım yaparak kar ettiğini söyleyen mimar Ahmet Güneş (32), “2022’de son aylarda, özellikle son 4 ayda dövizleri bozdurup altını güvenli bir yatırım aracı olarak seçtik. Bize dövizden daha fazla kazandırdı. Yeni yılda da ilk ayın yarısını tamamlamışken bize yaklaşık yüzde 18 gibi kar marjı sağladı. Bu süreçte de altını önümüzdeki dönemde de bize dövizden çok daha önemli bir yatırım aracı olarak düşünmekteyiz. 2023’ün sonuna kadar da döviz yerine altında olmayı düşünüyorum yatırım aracı olarak. Kendimize uygun yatırım aracı olarak altını düşünüyoruz” diye konuştu.

Batuhan Gök (25) ise “Geçtiğimiz günlerde, 2022’nin son günlerinde bir miktar döviz vardı elimde, kuyumcuma geldim. Kuyumcumun tavsiyesi üzerine yatırıma devam etmek istiyordum. Dövizi evde tutmak istemedim. Dövizden altına geçmemi tavsiye etti kuyumcum. İlk başlarda biraz tereddütlüydüm. Döviz karşısında değer kazanır mı, kazanmaz mı diye. Daha sonra 2023’ün ilk 15 gününde bile altının kar ettiğini gördüm. Bundan sonra da dövizde kalmayı pek düşünmüyorum” şeklinde konuştu.