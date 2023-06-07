İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Nevşehir’e gitmek için havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı motor arızası sonucu Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde zorunlu iniş yaptığı sırada kısa mesafede düştü. Uçakta bulunan 2 pilot ufak sıyrıklarla kazayı atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’e gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı havada motor arızası verdi. 2 pilotun bulunduğu eğitim uçağı Aksaray semalarında zorunlu inişe geçti. Uçağı, yerleşim yeri ve yoldan uzak istikamete çevirmeye çalışan pilotlar, tarım arazisine doğru zorunlu iniş yaptığı sırada uçak kısa mesafeden düştü. Ters dönen uçakta bulunan pilotlar Hakan Göktürk (55) ve Hazan Zengin (52) çok küçük sıyrıklarla kazayı atlattı. İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), jandarma, itfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederken, 2 pilota ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Uçağı uçuran 1. Pilot Hakan Göktürk yaşadığı olayı anlatarak, “Atatürk hava limanından kalktık. Tuz köye planladık uçuşumuzu. 15 mil kala 600 metre bin 800 fitte motorumuzu kaybettik. Baktık güzergah var ama gidişata göre en iyi planladığımız yer burası oldu. Zaten belli oluyor, güzel bir palye yaptık, indik. Ama çukura denk geldik, çukurda maalesef front dediğimiz öne doğru takla attık. İkimizde iyiyiz, bir sıkıntı yok. Uçağın 1. pilotu bendim” dedi.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından incelemeler yapılırken, incelemelerin ardından uçak enkazı kaldırma çalışmaları başlayacak.