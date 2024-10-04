DÜZCE(İHA) – Aksaray’da düzenlenen 4. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresine katılan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a Düzce’ye Gelsene tablosu verdi.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Yıldız, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş ve DTSO Turizm Ar-Ge Koordinatörü Ömer Özcan, bu yıl Aksaray’da düzenlenen 4. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresine katıldı.

Programın ilk gününde Erdoğan Bıyık ve Rıza Yıldız, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Sürdürülebilir Turizm, Turizm bölümlerinden mezun olanların istihdamının sürdürülebilirliği konularındaki toplantılara katılım sağladı. Aynı zamanda DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş da başka bir toplantı salonunda katılımcılara Düzce’ye Gelsene platformu üzerinden mobil uygulamaların önemi ve kullanım amaçlarına yönelik sunum gerçekleştirdi.

Programı devamında Aksaray Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan sergide incelemeler yapan Erdoğan Bıyık ve Nedim Sözbir ev sahipliklerinden dolayı Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a Düzce’ye Gelsene tablosu ve hediye sepeti takdiminde bulundu.

Katılımcı akademisyenler ve organizasyon heyeti, Düzce’ye davet edilerek, bir sonraki kongrenin Düzce’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.