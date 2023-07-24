Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin merkezi noktalarında vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi.

Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların yaşam alanlarında huzur ve güven ortamını sağlamak üzere denetimlerini sürdürüyor. Vatandaş ihbarları üzerine insanların yoğun olarak bulunduğu noktalarda duygu sömürü yaparak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik başlatılan operasyonlarda birçok dilenci yakalandı. Zabıt Müdürlüğü binasına götürülen dilencilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Kabahatler Kanunu’na göre haklarında işlem başlatılan dilencilerin üzerlerinden çıkan paralara el konuldu. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlar yönelik operasyonların periyodik olarak devam edeceği belirtildi.