Aksaray’da kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalarda Sultanhanı ilçesinde bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri bölgeyi takibe aldı. 5 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon düzenlendi. Kaçak kazı yapılan araziye gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli çeşitli malzemelerle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 1 adet tablet, 1 adet arama sensörü, 1 adet powerbank, 1 adet bağlantı kablosu, 3 adet tarihi sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.