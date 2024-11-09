Sonbaharın gelmesiyle meşe palamutlarının döküldüğü Aksaray’da düzenlenen etkinlikte, çocuklar en fazla palamut toplamak için kıyasıya yarıştı.

Aksaray’da çevre bilinci farkındalığının oluşturulması, yeşil şehrin daha da yeşile kavuşması amacıyla Yeşil Doğa Derneği tarafından organize edilen Palamut Avcıları Festivalinin birincisi gerçekleştirildi. Öğretmen ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği festivalde çocuklar en çok palamutu toplayabilmek için kıyasıya yarıştı. Kılıçaslan Parkında gerçekleştirilen etkinlikle ilgili bilgiler veren Yeşil Doğa Derneği Genel Başkanı Abdulkadir Ay, amaçlarının hem çevre bilincini aşılamak hem de Aksaray’ı daha da yeşillendirmek olduğunu belirterek, “Aksaray’ın etrafı yemyeşil dağlar’ diye başlatmış olduğumuz proje çerçevesinde bugün Kılıçaslan Parkında yere dökülen palamutları bütün anaokulu ve ilkokul öğrencilerimizle birlikte toplayacağız. Bu etkinliğimize 1. Palamut Avcıları Festivali adını verdik. En çok palamut toplayana ödül vereceğiz. Ardından saksı ve bardaklarını çocuklarımıza verip bu palamutları yetiştirmelerini sağlayacağız. Yetiştirme çerçevesinde de en yüksek ve en çok yetiştiren çocuklarımıza yeniden ödül vereceğiz. Bu, sürdürülebilir bir yeşillendirme, ağaçlandırma çabası olacaktır. Aksaray’ın etrafı yemyeşil dağlar diyorduk, bundan sonra Türkiye’nin etrafı yemyeşil dağlar adını verdik. Yeşertebildiğimiz kadar meşe tohumu, meşe ağaçları yetiştirmek istiyoruz. Çünkü bizim buranın toprağına en uygun ağaçlardan birisi de meşe ağacıdır. Bu palamutları toplayarak yeniden doğaya kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

En çok palamut toplamak için yarışan minik öğrenciler ise doğayı sevdiklerini belirterek topladıkları palamutları yetiştirip doğayı yeşillendireceklerini söyledi.