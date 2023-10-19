Aksaray’da bal üretimi yapan üreticinin çalınan arı kovanları, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin yaptığı çalışma sonucu Nevşehir’de bulundu. Kovanları çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın merkeze bağlı Boyalı köyünde bal üretimi yapan yetiştirici arı kovanlarının çalınması sonucu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri olay yerine giderek geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatarak hırsızın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmayı genişleten JASAT dedektifleri, bir süre yapılan çalışmalar sonucu arı kovanlarının çalan şüpheli tarafından Nevşehir’in Avanos ilçesine götürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine ilçeye giden JASAT dedektifleri, çalınan 25 adet arı kovanını müstakil bir evin ikametinde buldu. Ev sahibi şüpheli gözaltına alınırken, arı kovanları jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.