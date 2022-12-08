Aksaray’da 250 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde yapılacak olan bin 352 konutun 5 farklı kategoride yapılan kura çekimleri gerçekleştirildi.

Aksaray’da 250 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde yapılacak olan bin 352 konutun 5 farklı kategoride yapılan kura çekimleri gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde şehit yakınları, engelliler, emekliler, gençler ve normal gelirli vatandaşlar için yapılacak olan 250 bin Sosyal Konut Projesi’nde Aksaray’da yapılacak olan bin 352 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Aksaray Bilim ve Gençlik Merkezinde düzenlenen kura çekilişi TOKİ Başkanlığında Aksaray 7.Noterliği tarafından yapıldı. Yüzde 5 kontenjanda şehit, gazi yakınları ile engelli vatandaşlara yönelik kura çekimi yapılırken, yüzde 20 emekli ve genç kontenjanı yer aldı. En yüksek kontenjan ise yüzde 50 olarak normal gelirli vatandaşlara sunuldu. Aksaray merkezde yapılacak 200 konuta toplam 22 bin 682 başvuru yapıldı. 5 farklı kategoride torbalanan hak sahibi isimleri noter huzurunda kurayla çekildi. 8 ilçede yapılacak olan konutların kurasını merakla izleyen vatandaşlar umutla isimlerini duymayı beklerken, kurada çıkan vatandaşlar mutluluk yaşadı. Kura çekiminde Ağaçören 120, Eskil 4. Etap 300, Eskil Eşmekaya 94, Gülağaç 142, Güzelyurt 106, Ortaköy 70, Sarıyahşi 108, Sultanhanı 142, Merkez 300, Merkez Yenikent 70 konut hak sahibini buldu.

Genç kategorideki oğluna çıkmasını beklerken normal kategoride hak sahibi olan Elmas Tapan (42), “Çok mutluyum teşekkür ederim. Birçok sefer katılmıştım ama oğlumda yazılmıştı. Bana çıktı nasip banaymış. Çok mutluyum şuanda çok sevindim. Normal diğer olarak yazılmıştım. Oğlumda genç kategoride katılmıştı. Bana nasipmiş. Evet bundan sonraki süreçte çalışıp borçlarını ödemeyi düşünüyorum” dedi.

İlk kez TOKİ kuralarına katılan Yüksel Yetişir (58), “Ortaköy’den geliyorum. Saat 10’da geldik. Şuanda bize çıkmadı, bana çıkmadı. İlk kez yazılıyorum. Devletin vermiş olduğu imkan devam ederse tekrar denemek istiyorum. İnşallah çıkar. İkinci müracaatımızda çıkar bekliyoruz bakalım” diye konuştu.

Nafiz Çelebi (51) ise “Ortaköy Balcı Mahallesinden geliyorum. Buna üçüncü defa katılmaktayım. Hak edene verildi zannederim. Bir dahaki çekilişe şansımızı deneyeceğiz. Vatan millet için hayırlı uğurlu olsun. Tabii ilk etapta bir heyecan çıkacak ümidiyle geliyoruz. Ama sonuna doğru ümitlerimiz kayboluyor. İnşallah doğru bir çekiliş olmuştur. Hak sahipleri yerlerini bulmuştur” dedi.

Programa Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’de katılarak vatandaşların heyecanının paylaştı.