Aksaray’da “Omuz attın” tartışmasında birbirine giren gençlerin kavgası kanlı bitti. Kavgada 17 yaşındaki genç kolundan bıçaklanarak yaralandı.

Kavga, gece yarısı Sofular Mahallesi Gündoğdu Caddesi Aksaray Lisesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı istikametine kaldırımdan yürüyerek giden yabancı uyruklu Muhammet Ali Ö. (17), karşısından gelen kimliği belirsiz 3 kişiyle omuz attın tartışmasına girdi. Gençlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken kimliği belirlenemeyen 3 kişiden biri cebindeki bıçağı çıkararak Muhammet Ali Ö.’yü sağ kolundan bıçakladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.