Aksaray Belediyesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve sıfır atık yönetim eylem planı çerçevesinde projelendirdiği Hacılar Harmanı Mahallesine 8 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Toplama Ayırma Tesisi (TAT) ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi faaliyete geçti.

Aksaray Belediyesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve sıfır atık yönetim eylem planı çerçevesinde projelendirdiği Hacılar Harmanı Mahallesine 8 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Toplama Ayırma Tesisi (TAT) ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi faaliyete geçti.

Çevre kirliğini ciddi manada önleyecek toplama ayırma tesisi, geri dönüşebilen cam, kağıt metal gibi atıkları tekrar ekonomiye kazandırılmasına imkan sağlıyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in girişimleriyle yatırım bedeli 4 milyon 750 bin lira olan tesis için İklim Değişikliği ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı kaynaklarından projeye 2 milyon TL’lik hibe desteği sağlanmıştı. Ayrıca tesis arazisi olarak 8 Bin metrekare arazide hazineden tahsis edildi. İşletmeye açılan tesisin 2 yıl gibi kısa bir sürede yatırım maliyetini çıkaracak ve belediye bütçesine gelir kaynağı oluşturacak. Mevcutta günlük 15 ton atığın geri dönüşümü sağlanan tesis tam kapasiteye ulaşıldığında günlük 60 ton atığın geri dönüşümü sağlanacak. İstihdam kaynağı da oluşturulan tesiste kadın istihdamının desteklenmesi için çalışanların yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor. Ayrıca tesis içerisinde öğrencilerin geri dönüşümün önemi ve hikayesinin anlatılacağı bir sergi salonu da yakında hizmete açılacak.

Belediye Başkanı Evren Dinçer’in “Şehrimizin geleceği için önem arz eden projelerden” dediği “Toplama Ayırma Tesisi ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi” ile kaynakların etkin şekilde kullanması ve düzenli atık yönetim süreçleri ile geleceğe temiz bir çevre bırakılması hedefleniyor. Üreten belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen projelerden biri olan Atık Toplama Ayırma Tesisi ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde geri dönüşümden elde edilen mali gelirler halkın hizmetlerinde kullanılmak üzere belediye bütçesine ek bir getiri sağlıyor. Ayrıca cam, kâğıt metal gibi toprakta uzun yıllar yok olmayan ve doğaya zararlı atıklar da ekonomiye tekrar kazandırılmış olunuyor.

Merkezinin işletmeye alınması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, çevre ve doğa dostu projeler üreterek atığın ekonomiye kazandırıldığını belirtti. Başkan Dinçer gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir bırakmak için sıfır atık projesinin bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Başkan Dinçer açıklamalarının devamında bu tür projelere karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.