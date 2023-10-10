Aksaray’da aranan şahıslara yönelik polisin düzenlediği operasyonda, aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 14 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışmada aranan şahısların peşine düştü. Yaklaşık 1 hafta boyunca şahısların izlerini süren polis ekipleri, birçok adrese yaptığı eş zamanlı operasyonla aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan uygulama ve denetimlerde ise 1 hafta içerisinde 471 aracı kontrolden geçiren polis 3 adet şasesi kazınmış motosiklet, 3 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet fişek, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi. 9) ayrı şahıstan 20,28 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 14,10 gram metamfetamin maddesi, 9 gram esrar, 4,20 gram eroin ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçiren polisler uygulama ve çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.