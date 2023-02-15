Aksaray’da yabancı uyruklu şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Aksaray’da yabancı uyruklu şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Aljarrog (22) ile Ebadullah Ö. (17) isimli yabancı uyruklu şahıs aralarındaki alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ebadullah Ö. eline geçirdiği bıçakla Ahmet Aljarrog’i kasığından bıçakladı. Yaralanan şahıs kanar içinde yere yığılırken kavgaya gören yakınları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ahmet Aljarrog’un bıçaklanmasının ardından ailesi tarafından telefon kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.