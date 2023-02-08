Deprem bölgelerinden Aksaray ve çevre illere gelen depremzedelerin yolculuk esnasında beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından hazırlanan kumanyalar yola çıkarıldı.

Deprem bölgelerinden Aksaray ve çevre illere gelen depremzedelerin yolculuk esnasında beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından hazırlanan kumanyalar yola çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki 2 büyük depremin yaraları sarılmaya devam ederken, depremden etkilenen 10 ilden Aksaray’a ve çevre illere gelen depremzedeler için yardım çalışması başlatıldı. Aksaray’da görev yapan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ile Kızılay ekipleri, deprem bölgelerinden gelen afetzedeler için yolculuk esnasında beslenmeleri için kumanya hazırladı. Yiyecek ve içeceklerin paketlendiği kumanyalar, Aksaray-Adana Karayolları’nda bulunan dinlenme tesisleri ve KYK yurtlarının bahçelerindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Yapılan çalışmaları anlatan AFAD Personeli Muhammed Gönen, "Hatay’dan, Kahramanmaraş’tan, Gaziantep’ten depremzede arkadaşlar Aksaray’a ulaştı. Yolda mağdur olan arkadaşlarımıza AFAD ve Kızılay birlikte çalışıp kumanyalarını hazır ettik. Birazdan arkadaşların kendilerine ileteceğiz. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun" dedi.

Kızılay Gönüllüsü Kübranur Ermiş ise, "Kızılay ve AFAD gönüllüleri olarak deprem bölgelerinden gelen depremzedelerimize karayollarına göndermek üzere kumanyalarımızı hazırlamaktayız. Birazdan kumanyalarımızı hazırlayıp karayollarına göndereceğiz" diye konuştu.