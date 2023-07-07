Aksaray’da Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 6 aylık çalışmada 581 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Hukukun üstünlüğü ve devlet otoritesinin tesis edilmesi, bireylerin temel hak ve hürriyetlerinin korunması, toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, 6 ayda 123 bin 66 şüpheliye işlem yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama, yol kontrolü, operasyonlar ve şok baskınlar yapan Aksaray emniyeti suçluya geçit vermiyor. Haklarında yasal işlem yapılan 123 bin 66 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, 581’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik çalışmalarında ise 74 bin 992 araç ve sürücüsü kontrolden geçirilirken, kusuru görülen 16 bin 325 araç ve sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı, 395 araç ise trafikten men edildi. Kural ihlali yapan 220 sürücünün ehliyetine de geçici olarak el konuldu.