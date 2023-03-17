Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde 40 günlük Ramazan ayı umresine gidecek umreciler Bekirağa Cami önünde düzenlenen törenle mukaddes topraklara dualarla uğurlandı.

Uğurlama töreninde umre hakkında kısa bir bilgi veren Sultanhanı İlçe Müftüsü Halil Akçal ve emekli imam Bilal Altınsoy, “Umreye gidenler geride bıraktıklarını da temsil ederler. Sizler Kur’an’ın indiği, efendimizin doğduğu yerlere gideceksiniz. Tavaf yapacaksınız, say yapacaksınız. Bunların hep birer anlamı var. Onun için orada zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin. Manevi hayatınızda milat olsun Umre. Yolculukların en hayırlısı Allah’ın evi Beytullah’a yapılan yolculuktur. Yolculukların en hayırlısı Medine-i Münevvere’ye, Ravazay-ı Mütahhara’ya yapılan yolculuktur. Mekke-i Mükerreme’de Allah’ın misafirlerisiniz. Medine-i Münevvere’de Peygamber Efendinmiz’in (s.a.v.) misafirlerisiniz. Rabbim layık olanlardan eylesin. En çok ikram olunanlardan eylesin. Oralarda vakit çabuk geçer en iyi şekilde değerlendirmeye çalışalım. Kutlu beldelere, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) bizlerin de selamlarını götürün” dedi.

40 kişilik umre heyetini uğurlama töreni sırasında duygusal anlar yaşandı. Kutsal Topraklara doğru yola çıkan umrecilerin yakınları ile gözyaşları arasında vedalaşmaları duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Yapılan duaların ardından umreciler aileleri ile vedalaşarak yola çıktı. Törene Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, İlçe Müftüsü Halil Akçal ve umrecilerin yakınları katıldı.