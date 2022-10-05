Aksaray’da uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Aksaray’da uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri Aksaray’ın Yenikent beldesinde yaptığı devriye görevinde durumundan şüphelenilen bir şahsı durdurdu. Üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şahsın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şaban Ö. (41) isimli şahıs gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.