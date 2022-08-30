Aksaray’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü resmi tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Aksaray’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü resmi tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Aksaray’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk koyulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Belediye Başkanı Evren Dinçer törene katılanları selamladı. Selamlamanın ardından devam eden resmi törende Jandarma Üsteğmen Burak Kılıç tarafından 30 Ağustos’un anlam ve önemini anlatan konuşmayı yaptı. Daha sonra Jandarma Uzman Çavuş Serhat Selçuk “Bayrak” şiirini okudu. Doğantarla İlkokulu idareci ve öğretmenleri tarafından oluşturulan halk oyunları ekibinin gösterileriyle Zafer Bayramı coşku ile kutlanırken, ilk kez 30 Ağustos’ta göreve başlayan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü askerleri ve Çevik Kuvvet polisleri geçiş yaparak protokolü ve vatandaşları selamladı. Daha sonra meydanda toplanan komandolar, Aksaray’daki görevlerini Komando Andı ile başlattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı tören ve kutlamaları protokolün tebrik kabulü ile son buldu.