Aksaray’da 2 grup arasında çıkan ve 3 kişinin bıçaklanarak yaralandığı kavgada 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün gece yarısı Dere Mahallesi 650 Sokak’ta bulunan bir oyun salonunda yaşandı. 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkmış, aralarında anlaşamayan şahısların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşerek 2 taraf da birbirine bıçaklarla saldırmıştı. 2 ayrı bıçağın kullanıldığı kavgada B.B., M.Ü. ve A.K. isimli 3 kişi bacak ve kollarından bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışan taraflar olay yerinden kaçarken kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Polise de direnen şahıslar biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaldırımda yaparken, yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan A.K. isimli şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.Ü. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, E.B., S.B., B.S.T. ve F.S.K. isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.