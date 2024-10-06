Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yerel üreticilere destek olmak ve Aksaray’ın ürünlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festivalde çeşitli etkinliklerle katılımcılar doyasıya eğlendi.

Aksaray Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 3. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde yerel üreticilerin desteklenmesi ve Aksaray’ın zengin tarım ürünlerinin tanıtılması hedeflenirken, çeşitli etkinliklerin düzenlediği festivale halkın yoğun katılımı dikkat çekti. Festivalde yer alan çocuk oyun parkurları küçük misafirlere eğlenceli dakikalar yaşatırken, Mine Gez ve Yılmaz Çil konser verdi. Özellikle pekmez yarışması yerel üreticilerin yeteneklerini sergilemesi açısından büyük ilgi gördü. Pekmez yarışmasında 1. Kargın köyünden Üzeyir Katı, 2. Karataş köyünden Kamile İçli, 3. Karaören köyünden Eda Orhan ve 4. Kargın köyünden Selma Çiftçi olurken, ödülleri protokol tarafından verildi.

Festivalde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, bu tür etkinliklerin hem yerel üreticilere destek sağladığını hem de Aksaray’ın kültürel ve tarımsal zenginliklerini tanıtmak açısından önemli olduğunu belirterek, “Her yıl daha büyük bir coşkuyla kutladığımız bu festival, bölgemizin ürünlerini tanıtma ve yerel üreticilerimizi destekleme amacı taşıyor” dedi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise Aksaray’ın tarımsal zenginliğine dikkat çekti.