Mala zarar verme ve hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 24 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli jandarmanın operasyonuyla Aksaray’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan aranan şahsın Aksaray’da bir ikamette saklandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen ikameti bir süre takibe aldı. Yeterli delil ve bulguların ardından jandarma ekipleri adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahıs, götürüldüğü İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.