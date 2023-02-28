Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hassas Mahallesi 20. Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nakkaş Mahallesi istikametine seyreden G.Ç. (34) idaresindeki 68 BC 081 plakalı Ford marka otomobil, Nakkaş Kavşağında Nevşehir Yolu istikametine seyreden R.A. (36) yönetimindeki 68 ACV 485 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ford marka otomobilde yolcu olarak bulunan C.Ç. (58) yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.