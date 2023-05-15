Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde 2 çocuk, serinlemek için girdikleri gölette boğularak can verdi.

Olay, dün Gülağaç’ın Sofular Göleti’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yunus Aslanbay (16) ve Yaşar Yıldız (17) serinlemek için Sofular Göleti’ne girdi. Girdikleri gölette suya batmaya başlayan 2 arkadaş göletten çıkamadı. Bir süre sonra 2 çocuk da gölette boğularak can verdi. Durumu fark eden aileleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekibi ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ortaklaşa yaptığı çalışmada 2 arkadaşın cansız bedenlerini sudan çıkardı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.