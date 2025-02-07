Aksaray’da kar yağışı nedeniyle 1 ilçe ve 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Aksaray’da iki gündür belirli aralıklarla yağan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Aksaray Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, 2 köy, 1 ilçenin yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandığı açıklandı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, 07.02.2025 cuma günü saat 16.00’dan itibaren 08.02.2025 cumartesi günü saat 07.00’a kadar, Aksaray-Akin-Balcı-Ortaköy istikameti transit trafik geçişine kapatılmıştır" denildi.