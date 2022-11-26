Kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte Aksaray’a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı Güzelyurt ilçesi ve yüksek kesimlerde etkili olurken, kent merkezinde ise yağmur yağışı var.

Kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte Aksaray’a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı Güzelyurt ilçesi ve yüksek kesimlerde etkili olurken, kent merkezinde ise yağmur yağışı var.

Aksaray’da mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde Güzelyurt ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürürken, kent genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. 1485 rakımlı Güzelyurt’ta karla kaplanan tarihi mekanlar görsel bir şölen oluştururken, kent merkezinde ise yağmur yağışı etkili oldu. Gece yarısı başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırırken, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte kar ve yağmur yağışı üreticileri de sevindirdi. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü kentte yağışların gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

İlçeye mevsimin ilk karının yağdığını belirten Güzelyurt ilçesi Ağışı Mahalle Muhtarı Cumali Balcan, "Zaten kurak gidiyordu. Şimdi çiftçilerimizin yüzü güldü. Çiftçilerimiz bayram ediyor. İnşallah bundan sonra iyi olacak. Rabbim arkasını kesmesin inşallah. 2 saattir aralıksız yağıyor. Sivrihisar köyümüzde 10 santimi geçti, ilçe merkezimizde 5 santimi buldu" dedi.

İlçe halkından Recep Salan (39) ise, "Memleketimize ilk kar yağdı. Bereket yağdı, çiftçilerimizin ihtiyacı vardı" dedi. Özcan Gedik (45) isimli vatandaş da, "Çok güzel, ne kadar hoş. Kar yağışı çok iyi oldu. İnşallah bu kar çiftçilerimize de bereket getirir" ifadelerini kullandı.