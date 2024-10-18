Aksaray’daki feci kaza sonrası Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu açıklamada bulundu.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazası sonrası kaza yerinde incelemelerde bulundu, bilgi aldı. Vali Kumbuzoğlu yaptığı açıklamada, "Balıkesir’den Kapadokya’ya gitmekte olan bir tur otobüsü ilimize 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yolun sağ tarafına devrilmesi sonucu bir trafik kazası meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre 41 yolcu, 1 şoför, 2 rehber olduğu öğrenilmiştir. Kaza sonucu maalesef 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Yaralılarımızın ise Aksaray Devlet Hastanesine sevkini yaptık, şu anda tedavi altına aldık. Maalesef bu tür kazalarda bu tür olayları yaşıyoruz. Hastaneye geçerek yaralıların durumları hakkında detaylı bilgi alacağız. Bu konuyla ilgili soruşturmamız devam ediyor. En titiz şekilde gereğini yapacağız. Her zaman olduğu gibi yolcularımıza, şoförlerimize dikkatli olmaları konusunda uyarılarımızı yapıyoruz" dedi.