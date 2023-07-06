Aksaray’da çiftçilerin ürünlerinin alımının devam ettiğini belirten Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Müdürü Fahri Kesepara, “Çiftçilerimiz sabırla randevu sistemini takip etsin” dedi.

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da çiftçilerin ürettiği ürünler TMO tarafından alım işlemi sürüyor. Aksaray Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, TMO Baş Müdürü Fahri Kesepara ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çiftçilerin ürettiği ürünlerin TMO tarafından alımının devam ettiğini belirten Fahri Kesepara, “Randevular önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Üreticilerimizin sabırlı bir şekilde randevu sistemini takip etmeleri gerekiyor. Hiçbir çiftçimiz asla mağdur edilmeyecek. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde alımları gerçekleştireceğiz” dedi.