Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’lilere verdiği müjdenin ardından oluşan yoğunluk nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da SGK İl Müdürlüğü hafta sonu mesaisi yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’lilere verdiği müjdenin ardından oluşan yoğunluk nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da SGK İl Müdürlüğü hafta sonu mesaisi yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta içi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için verdiği müjdenin ardından 81 ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde (SGK) yoğunluk oluştu. Yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da SGK yılın son gününde hafta sonu mesaisi yaptı. EYT’li vatandaşlar sabahın erken saatlerinde SGK’nın yolunu tuttu. Kimi vatandaşlar askerlik borçlanması için işlem yaptırırken, kimi vatandaşlar prim günlerini hesaplattırdı. İşlemlerin devam ettiği SGK İl Müdürlüğünde hafta içi yaşanan yoğunluk devam etti. Vatandaşlar mağdur olmamaları için mesai yapan SGK çalışanlarına teşekkür etti.

Son gün olmasına rağmen hafta sonu mesaisi olduğunu belirten Zeki Topaç (49), “1998’den önce iş kaydım var, SGK müdürlüğüne geldim. Arkadaşlar son gün olduğu halde çok güzel ilgileniyorlar, yardımcı oluyorlar. Sıramızı bekliyoruz. Sıramız geldiğinde işlemlerimizi yaptıracağız. Borcumuzu öğreneceğiz, borcumuz çıkarsa onu ödeyeceğiz. Günümüzü belirleyeceğiz. Yasa da çıkarsa faydalanmaya çalışacağız. Arkadaşlar yardımcı oluyor Allah razı olsun” dedi.

Vatandaşların hakkını yılbaşında da aradığını belirten Eyüp Bahçeci (51), “Sigortaya geldik. Devletimiz bir hak tanıdı. Hakkımızda hayırlısı ne ise emeklilik için hayırlı olana Allah yardım etsin. Yılbaşında hizmet veriyorlar. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Mustafa Bayraklı (50) ise “1997’de girişimiz var, çiftçilik BAĞKUR’undan devlet istedi evraklarımızı verdik. İşlemimizi tamamladılar. 20 gün sonra gelin dediler. O zaman bakacaklar. Devletimizden de SGK çalışanlarımızdan da razı olsun. Bizlere bu büyük bir hizmettir. Bizi mağdur etmedikleri için teşekkür ederiz” dedi.