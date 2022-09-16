Aksaray’da kahvehanelere kumar baskını yapan asayiş ekipleri, kumar oynadıkları tespit edilen 28 şahsa 50 bin 954 TL para cezası kesti.

Aksaray’da kahvehanelere kumar baskını yapan asayiş ekipleri, kumar oynadıkları tespit edilen 28 şahsa 50 bin 954 TL para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da kamu düzeninin sağlanması amacıyla birçok çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde bulunan kahvehanelere baskın yaptı. Kumar oynayanlara yönelik gerçekleştirilen baskınlarda kahvehanelerdeki tüm şahıslar bir bir kontrolden geçirilirken, 28 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. 28 şahsa kumar oynamak, oynatmak ve yer temini çerçevesinde 50 bin 954 TL idari para cezası kesildi. Baskınlarda masalarda elde edilen ve kumar parası olduğu değerlendirilen 10 bin TL’ye de el konulurken, 6 kahvehane faaliyetten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlularla olan mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.