Aksaray-Niğde otobanında kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarparak şarampole takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-Niğde otobanı Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Çiftçi (46) idaresindeki 06 AD 9787 plakalı hafif ticari araç, Ankara- Niğde otoyolunda seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole takla attı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada araçta yolcu olarak bulunan Emin Yıldız (70) araç içerinde sıkışarak can verdi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Fatih Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.