Aksaray’da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı ve borsaları şap aşı işleminin bitimine kadar kapatılırken, hastalığın önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri ilçe, belde ve köylerde denetimlere başladı.

Son günlerde Türkiye’de görülen ve Aksaray’da tüm hayvan pazarı ve borsaların kapatıldığı şap hastalığına karşı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kent genelinde tüm ilçe, belde ve köy giriş ve çıkışlarında denetimlere başlayan jandarma ekipleri, hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor. Özellikle hayvan taşımacılığı yapan araçlara yönelik geniş çaplı denetim yapan Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, şap hastalığının yayılmasını önlemek maksadıyla araçları ve içinde bulunan hayvanları karneleriyle birlikte kontrolden geçiriyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hayvandan hayvana bulaşıcı olan şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir" denildi.