Aksaray’da kaçak avcıların kuşları çekmek ve sonrasında avlamak amacıyla kurduğu akülü ses tuzağı jandarma ekiplerinin çalışmasıyla imha edildi.

Aksaray’da kaçak avcıların kuşları çekmek ve sonrasında avlamak amacıyla kurduğu akülü ses tuzağı jandarma ekiplerinin çalışmasıyla imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçak avcılığa geçit vermeyen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri kent genelinde kaçak ve yasak avlanmaya yönelik denetim ve kontrollerini devam ettiriyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Altınkaya Beldesi bölgesinde devriye atan jandarma ekipleri yüksek seste kuş seslerinin gelmesi üzerine durumdan şüphelenerek gölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Bir süre yapılan araştırmada jandarma ekipleri otların arasına gizlenmiş akülü ses tuzağını buldu. Çevreye kuş sesleri yayarak kuşları çekmek için kullanılan tuzak jandarma ekipleri tarafından susturularak alındı. Yapılan incelemelerde ses tuzağının yaban kuşlarını avlamak için tuzak olarak hazırlan düzenek olduğu tespit edilirken, cihaz imha edilmesi için Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.