Kurban Bayramı nedeniyle halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe, belde ve köylerde devriye görevini aralıksız sürdüren jandarma ekipleri, devriye esnasında yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı, hem de ihtiyaçlarını giderdi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramında da hem devriye attı hem de ilçe, belde ve köylerde yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Yaşlıların ellerini öpen jandarma ekipleri, ihtiyaçları olanlara da yardımcı oldu. Kiminin suyunu dolduran, kiminin de market ihtiyacını karşılayan jandarma ekipleri, yaşlıların hayır duasını aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde bulunan belde ve köylerde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımız tespit edilerek, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla devriye personelimiz tarafından ziyaret edilerek Kurban Bayramları kutlanmıştır. Toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleri olan değerli büyüklerimizin her daim yanlarında olmak amacıyla ziyaret faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir” denildi.