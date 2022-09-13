Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Aksaray İl Jandarma komutanlığı ekipleri okullarda öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarını paylaştı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Aksaray İl Jandarma komutanlığı ekipleri okullarda öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarını paylaştı.

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullara sınıf sınıf gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek onların okul heyecanlarına ortak olan jandarma ekipleri, okulların güvenliği çerçevesinde de bilgiler verdi. Okullarda güvenli eğitim öğretim ortamının sağlanması için öğrencileri bilgilendiren jandarma ekipleri öğrencilere jandarma dergisi, jandarma boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürmeleri için eğitim ve farkındalık faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.