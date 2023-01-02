Elazığ Aksaray Gençlikspor’da Teknik Sorumlu Bahattin Ergüven görevinden ayrıldığını açıkladı.

Elazığ Aksaray Gençlikspor’da Teknik Sorumlu Bahattin Ergüven görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta sezonun ilk yarısını 27 puanla 4. sırada tamamlayan Aksaray Gençlikspor’da Teknik Sorumlu Bahattin Ergüven görevinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ergüven, “Kulüp başkanımız Özcan Bal ile yaptığımız görüşme sonucunda aşılamayan sorunlar nedeniyle, bugünden itibaren ben ve çalışma arkadaşlarım Fahrettin Demir ve Ramazan Çelik’le birlikte Aksaray Spor Kulübü ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Bundan sonraki süreçte Aksaray Spor Kulübüne ve sporcu kardeşlerimize başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.