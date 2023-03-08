Deprem felaketi sonrası yarım kalan Bölgesel Amatör Ligde sezonun geri kalan programı Türkiye Futbol Federasyonunca belirlendi. BAL 2. Grupta sezonun devam etmeyeceği açıklanırken, Elazığ ekiplerinden Aksaray Gençlikspor, TFF 3. Lige yükselme Play-Off maçlarına katılacak.

Deprem felaketi sonrası yarım kalan Bölgesel Amatör Ligde sezonun geri kalan programı Türkiye Futbol Federasyonunca belirlendi. BAL 2. Grupta sezonun devam etmeyeceği açıklanırken, Elazığ ekiplerinden Aksaray Gençlikspor, TFF 3. Lige yükselme Play-Off maçlarına katılacak.

Deprem felaketi sonrası Bölgesel Amatör Ligde sezonun geri kalan bölümü için yol haritası belirlendi. BAL 2 ve 7. Gruplarda sezonun devam etmemesi kararlaştırılırken, liderler Kahramanmaraş İstiklalspor ile Adana 1954 FK direkt TFF 3. Lige yükseltilecek. Bu gruplarda 2,3,4,5 ve 6. sıralarda yer alan takımlar ise tek merkezde düzenlenecek olan TFF 3. Lig’e yükselme Play-Off maçlarına çıkacak.

TFF Yönetim Kurulunun belirlediği maddede, ’’BAL 2. ve 7. Gruplarında, grup liderleri hariç her gruptan beşer takımın katılacağı ve kendi aralarında tek merkezde oynayacakları Play-Off müsabakaları düzenlenmesine, bu Play-Off müsabakalarına katılmak isteyen takımların mevcut puan durumundaki sıralamaya göre belirlenmesine; İkinci ve Yedinci grupta Play-Off müsabakalarını birinci olarak bitiren iki takım arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabaka sonucuna göre 2023-2024 futbol sezonunda TFF 3. Ligine yükselecek 12. takımın belirlenmesine karar verilmiştir” denildi.

BAL 2. Gruptan Dersimspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Siverek Belediyespor, Aksaray Gençlikspor ile Arapgirspor, BAL 7. Gruptan ise Silifke Belediyespor, Araban Belediyespor, Anamur Belediyespor, Gaziantepgücü ve Kilis Belediyespor Play-Off oynama hakkına sahip. Bu takımların Play-Offlara katılamaması durumunda sıralamadaki diğer takımlar Play-Off maçlarına davet edilecek.

Play-Offlara katılma hakkı elde eden takımlar arasında yer alan Aksaray Gençlikspor’da kulüp başkanı Özcan Bal, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle süreç hakkında görüşme gerçekleştirdiklerini ve Elazığ gençliği adına Play-Off maçlarına katılma kararı verdiklerini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği takvime göre Elazığ ekibi TFF 3. Lige yükselme Play-Off maçlarına katılacak.