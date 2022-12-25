Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’un 13. haftasında Aksaray Gençlikspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u ağırladı. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan maçı konuk takım 10 ve 63. dakikalarda Hüseyin Onur Kaçar’ın attığı gollerle 2-0 gaip tamamladı. Üst üste 2. yenilgisini alan Aksaray Gençlikspor, sezonun ilk yarısını 27 puanla 4. Sırada tamamladı. Bir diğer Elazığ ekibi Fırat Üniversitesi GSK ise deplasmanda karşılaştığı lider K.Maraş İstiklalspor’a 8-1 yenildi.

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