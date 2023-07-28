Aksaray Belediyesi’ne ait arazide hasadı yapılan 60 ton nohut, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Aksaray Belediyesine ait kullanılmayan 500 dönümlük atıl vaziyetteki arazide 60 ton nohut hasadı gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta hasadı gerçekleşen nohutlar, tohum eleme tesislerinde paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi. Bitkisel tarım üretiminde Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden olan Aksaray’da suyu tasarruflu kullanma adına tarımda kuraklığa dayanıklı ve az suya ihtiyaç duyan “azkan” cinsi nohut üretiminden de olumlu sonuç alan Aksaray Belediyesi, bu anlamda çiftçilere de rol model oldu.

Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirdiklerini belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Bereketli bir tarım sezonu yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta hasadını gerçekleştirdiğimiz 60 ton nohudun bugün paketleme işlemini de gerçekleştirerek, 12 bin 500 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaştırmak için hazır hale getirdik. Tarım şehri olan Aksaray’da üreten ve paylaşan belediyecilik hizmeti vermekten mutluluk duyuyorum. Toprağın ve tarımın öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde üreterek, paylaşarak ülkemize ve şehrimize katkı sağlıyoruz. Tüm üreticilerimize bolluk ve bereket dolu bir hasat sezonu diliyorum” dedi.