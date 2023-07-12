Aksaray’da belediye tarafından oluşturulan lavanta bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Aksaray Belediyesinin geçtiğimiz hafta ziyaretçilere kapısını açtığı lavanta bahçesi açıldığı günden bu yana ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle fotoğraf tutkunlarının yeni adresi olan lavanta bahçesi doğal stüdyoya döndü. Başta fotoğraf sanatçıları olmak üzere aileleri ile birlikte mis kokulu lavanta çiçekleri arasında hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler, Aksaray Belediyesinin oluşturduğu lavanta bahçesine akın akın gelmeye başladı. Son dönemde Aksaraylı vatandaşların sosyal medyasında en çok lavanta bahçesinden alınan fotoğraf yer alırken yüzlerdeki mutluluk fotoğraf karelerine yansıdı. Aksaray Belediyesinden yapılan açıklamada lavanta bahçesinin saat 12.00 - 20.00 arası ziyaretçilere açık olduğu duyurusu yapıldı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksarayımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. ‘Bu Şehre Değer’ anlayışıyla çıktığımız bu yolda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Lavanta bahçemiz kısa sürede hemşerilerimizin büyük teveccühüyle karşılandı. Artık Aksaray’da gezilecek yerler listesine lavanta bahçemiz de eklendi. Başta Aksaraylı vatandaşlarımız olmak üzere il dışından da çok sayıda misafirimizi lavanta bahçemizde ağırladık ve ağırlamaya devam ediyoruz” dedi.