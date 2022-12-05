Aksaray Belediyesi şehrin tanıtımına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde ‘Şehrimi Tanıyorum" gezisi düzenledi.

Aksaray Belediyesi şehrin tanıtımına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde ‘Şehrimi Tanıyorum" gezisi düzenledi.

Şehrin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini vatandaşlara tanıtmak amacı ile Aksaray Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen gezinin ilki gerçekleştirildi. Aksaray Belediyesi tarafından tahsis edilen 5 otobüsle vatandaşlara eğlenceli bir hafta sonu geçirme fırsatı tanındı. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen geziye 210 kişi katılım sağladı. Güzelyurt ilçesinin doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde tanıyan katılımcılar Gülağaç ilçesinde bulunan Bakı Gölü’nde de bol bol fotoğraf çektirdi. Saratlı beldesinde bulunan yer altı şehrinin ve Ağzıkarahan Kervansarayının tarihi geçmişi geziye katılan tarihçiler tarafından vatandaşlara aktarıldı. Ihlara Vadisinin sonbaharda büründüğü tabiat güzelliğini üstten gören ziyaretçilere Selime kasabasında yemek ikramında bulundu.

Aksaray Belediyesinin düzenlediği gezi ile dolu dolu bir Pazar geçirdiklerini belirten ziyaretçiler Belediye Başkanı Evren Dinçer’e teşekkür etti. Ziyaretçiler Aksaray’da daha önce hiç görmedikleri mekanları gördüklerini söyledi.