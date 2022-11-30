Aksaray Belediyesi baca yangınları ve karbon monoksit sızıntılarına karşı vatandaşları uyardı.

Aksaray Belediyesi baca yangınları ve karbon monoksit sızıntılarına karşı vatandaşları uyardı.

Aksaray Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının azalması sonrası soba ve doğalgaz kullanımından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı. Karbon monoksit zehirlenmeleri ve baca tutuşmaları kış aylarında sıklıkla karşılaşın vakalar olması sebebi ile Belediyeden vatandaşların hassas davranılmasının can kurtaracağının vurgusu yapıldı. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, yaklaşan kış mevsiminde yaşanabilecek baca yangınları ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Karbon monoksit zehirlenmeleri ve kış aylarında çıkan yangınların önemli bir bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiğini belirten yetkililer, “Vatandaşlarımız hem daha sağlıklı bir şehirde yaşamak hem de olabilecek yangınların ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek adına duyarlı olmalı. Baca içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar gerek sobaların gerekse ticari işletmelerin ocaklarının alevli bir şeklinde yakılmasıyla tutuşarak alev alıyor ve baca yangınları meydana geliyor. İhmal edinilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturuyor. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatıya ulaşarak, buranın da tamamen yanmasına sebep olabiliyor. Kirli bir baca, yakıtın doğru yanmasını engellerken oluşan parçacıklar da bacalarda ciddi tıkanıklıklara sebebiyet veriyor. Bu nedenle temiz bir baca yakıtın daha kaliteli yanmasını sağladığı gibi çevre kirliliğini de engellemiş oluyor” uyarılarında bulunuldu.