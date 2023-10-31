Aksaray Belediyesi tarafından Makas Kent Park içerisinde yapımı tamamlanan kafeterya ve restoran hizmete açıldı.

Park alanı içerisinde hayata geçirilen 2 katlı kafeterya ve restoran aynı anda 150 kişiye hizmet verebilecek şekilde projelendirilerek yapımı tamamlandı. Vatandaşların aileleri ile birlikte kullanabileceği kafeterya ve restoran sabah saat 8:00 da hizmet vermeye başlıyor, akşam saat 19:00’da kapanıyor. Makas kavşağında yer alan Makas Kent Park baştan aşağı yenileyerek, 7’den 70’e her yaş grubundan vatandaşın verimli vakit geçirebileceği kent park, toplamda 11 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Park içerisinde kafeterya ve restoranın yanı sıra yeni nesil oyun parkı, survivor oyun parkuru, yeşil alanları, süs havuzları ve yürüyüş yolları baştan aşağı yenilenerek açılışa hazır hale geldi. Makas kent park içerisinde hizmete alınan kafeterya ve restoranı vatandaşların aileleri ile birlikte huzur içerisinde kullanabileceklerini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, tüm vatandaşları kafeteryayı kullanmaya davet etti. Başkan Dinçer, hijyenik, temiz ve kaliteli hizmetin verildiği kafeteryanın Aksaray için yeni bir sosyal tesis olduğunu söyledi.