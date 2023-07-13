Aksaray Belediyesinin açtığı tiyatro kursuna katılan kursiyerlerden seçeceği oyuncularla Aksaray Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulacak.

Tarih, sanat ve kültür değerlerinin korunması ve yaşatılması için çalışmalarını yürüten Aksaray Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine şehir tiyatrosu katkı sunacak. Belediye Başkanı Evren Dinçer, kurulacak şehir tiyatrosuyla Aksaray’ın ve ülkemizin kültür ve sanat hayatına en yüksek katkıyı sunmayı amaçlandıklarını söyledi. Başkan Dinçer, Aksaray Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilgili olarak, “Hızla büyüyen Aksaray’da kültür sanat etkinliklerinin de buna paralel olarak daha da artması kanaatindeyim. Bu bağlamda belediyemiz bünyesinde bir şehir tiyatrosu kurmamız elzem olmuştu. Kuracağımız şehir tiyatrosuyla Aksaraylı gençlerimizin tiyatro yeteneklerini sergileyebilecekleri bir zemin oluşturmuş olacağız. Aksaray’ımızı kültürel alanda geliştirebilmek için çalışmalarımız sürecek” dedi.

Kayıtlar Aksaray Bilim Merkezi içerisinde 14-18 yaş (Gençlik grubu) 18 yaş ve üzeri (Yetişkin grubu) olmak üzere iki bölümden oluşacak. Tiyatro kursuna kayıtların 29 Temmuz’da sona ereceği bildirildi.