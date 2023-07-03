Aksaray Belediyesi, 6 araç üstü, 40 mobil ekipman ile şehir genelinde sivrisinek, haşere, larva ve kemirgenlere karşı mücadele ediyor.

İlaçlama faaliyetlerini yıl boyu sürdüren Aksaray Belediyesi, yaz aylarında haşerelerle mücadelesinin yanında dere, kanal gibi su birikintilerinde larva oluşumunu önleyerek, fosseptiklerde kemirgenlere karşı etkin bir çalışma yürütüyor. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerle özellikle larva döneminde savaşarak, zararlı canlıların üremesinin önüne geçen Aksaray Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında sürdürülen çalışmaları büyük bir titizlikle yerine getiriyor. Araç üstü mobil araçlarla haftanın her günü sokak ilaçlaması yapan ekipler, çalışmalarını 48 mahalleyi kapsayacak şekilde planlı ve programlı şekilde yürütüyor. Her gün saat 19.00 ila 22.00 saatleri arasında sokak ilaçlamasının yanında gündüz saatlerinde kanal, fosseptik ve dere yataklarında larvalara karşı koruyucu önlemler alınıyor.