Aksaray Belediyesi, dünyanın en büyük ve saygın fuarlarından olan EMITT fuarında şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak için yerini aldı.

İstanbul’da yurtiçi ve yurtdışı birçok katılımcının olduğu fuar alanında Aksaray’ın öne çıkan değerlerinin tanıtımı yapılıyor. Aksaray standında tanıtıcı yayınlar ve görsel sunumların yanında el sanatları, yöresel ürünler ve folklorik değerler sergileniyor. Aksaray ile özdeşleşmiş tarihi ve manevi şahsiyetler etkili bir şekilde anlatılıyor. Aksaray Belediyesinin çalışmalarının da tanıtıldığı stantta kültürel yayınlar fuarda ziyaretçilerle buluşturuluyor. Aksaray Belediyesi tarafından yapılacak tanıtımla şehrin değerlerinin öne çıkarılması, şehre gelen turist sayısının artırılması sağlanacak.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, dünyanın 5’inci büyük turizm fuarı olan EMITT’ te Aksaray’ın yine en çok ziyaret edilen stant olmasını beklediklerini söyledi. Başkan Dinçer EMITT Fuarının şehrin her yönüyle tanıtılması açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Başkan Dinçer, EMITT fuarına katılan tüm vatandaşları Aksaray standına davet etti.