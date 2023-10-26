Cumhuriyetin 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi Aksaray’da da büyük bir coşku ile kutlanılması için etkinlikler hazırlanıyor. Aksaray Belediyesi ekipleri de şehrin ana arterleri başta olmak üzere cadde ve sokakları bayraklarla süslüyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ebu Feyz Elçi Bey Caddesi’nde süslemelere başlayan ekipler şehri ay yıldızlı bayraklarla donatıyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaraylı vatandaşları evlerini ve iş yerlerini bayraklarla süslemeye davet etti. Başkan Dinçer, bütün bir ülke olarak Cumhuriyetin 100. Yılına ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarının vurgusunu yaparak, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni bir şevkle, yeni bir dinamizmle, yeni bir heyecanla başlıyoruz. Umut ediyoruz ki 2. yüzyılımız çok daha büyük kazanımlarla dolu olsun. Ülkemizin bölgesel güç sahibi olması için tüm imkanlarımız cumhuriyetimizin yüzyılında tamamlandı. Yüzyıl önce harap edilmiş şehirlerimiz bugün dünyanın en prestijli mekanları haline geldi. Bu kazanımlarla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı başlıyor. Türk Milleti’nin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi Cumhuriyetin ilanı ile taçlanmıştır. Bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir” dedi.