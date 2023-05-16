Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehrin sağlıklı ve güvenli altyapıya kavuşması için başlattığı altyapı seferberliğinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü aynı anda 10 mahallede çalışma gerçekleştiriyor.

Çalışmanın yapıldığı mahallelerde içme suyu hatları yenilenirken kanalizasyon hattı ve bağlantılarının yanında yağmur suyu hattı olmayan noktalara altyapı hizmeti sunuluyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, şehir genelinde altyapı hizmetlerinin kesintisiz sunulması için içme suyu başta olmak üzere kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hatlarından oluşan çok yönlü bir çalışma gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda altyapı alanında yaptığı köklü çalışmalarla adından söz ettiren Aksaray Belediyesi, bu hafta şehrin 10 farklı noktasında eş zamanlı olarak altyapı çalışması gerçekleştiriyor. İçme suyu abone çalışmaları çerçevesinde Tacin Mahallesi 1833. Sokakta, Ereğlikapı Mahallesi 1435. Sokakta ve Selçuklu Mahallesi 5512. Sokakta çalışma yapan ekipler, Yeni Mahalle 110. Cadde de asbest boru değişimine hız kesmeden devam ediyor. Şehrin altyapısını ilmek ilmek işleyen belediye ekipleri, kanalizasyon çalışmalarını Fatih Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Aratol Mahallesinde sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer’in şehrin geleceği olarak nitelendirdiği yağmur suyu şebeke çalışmalarına da Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde de devam ediliyor.

Vatandaşların sağlıklı güvenli bir kentte yaşamaları için çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Son yıllarda altyapıda eksiklikleri gidermek adına önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne yaptığımız tüm fiziki çalışmalarda ilk olarak o bölgenin altyapısını ele aldık. Çok uzun zamandan beri kullanılan eskimiş, sağlıksız ve özelliğini yitirmiş tüm içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniledik. Çok şiddetli yağışlarda bazı mahallelerde meydana gelen su baskınlarına karşı da yağmur suyu kollektör hatlarımızı genişlettik. Bu çalışmalar ile herhangi bir sorun yaşanmamasını hedefliyoruz” dedi.