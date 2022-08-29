Aksaray Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Sünnet Şöleninde 475 çocuk sünnet edildi.

Aksaray Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Sünnet Şöleninde 475 çocuk sünnet edildi.

Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen Aksaray Belediyesi 2. Geleneksel Sünnet Şöleninde 475 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Bilim Merkezi önünden start alan Kılıçaslan Parkı içinde devam eden toplu sünnet şölenine Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, sünnet edilen çocukların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Aksaray Belediyesi 2. Geleneksel Sünnet Şöleninde sünnet olan 475 çocuk, Bilim Merkezi önünden hareket eden üstü açık otobüslerle şehir turu attı. Korteje klasik otomobiller katılarak renk kattı. Belediye Başkanı Evren Dinçer de klasik otomobile binerek korteje eşlik etti, çocukların ve ailelerin sevincine ortak oldu. Kılıçarslan Parkında sünnet olan çocuk ve aileleri karşılayan Belediye Başkanı Dinçer, mehteran ekibinin marşlarıyla şölen alanına geçti. Yoğun bir katılımın olduğu ve oldukça renkli görüntülere sahne olan şölende Başkan Dinçer, sünnet olan çocuk ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Belediye Başkanı Dinçer, sünnet edilen çocukları ve aileleri bu mutlu günde yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, “Bu sene 475 çocuğumuz sünnet edildi. Çocuklarımız hayatlarında önemli bir eşiği tamamlamış oldu. Biz de bu sevince vesile olduğumuz için mutluyuz. Çocuklarımızın vatana millete hayırlı evlat olmalarını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz şölenimizde çocuklarımız gönüllerince eğlenecekler, hayatlarında unutmayacakları bir anı yaşayacaklar. Bizleri bu programda yalnız bırakmayan hemşerilerimize ve bizlere katkı sunan sağlık personellerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şölenin başlamasıyla birlikte çocuklar, kendileri için hazırlanan oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. Mehteran ekibi çocuklara özel gösteri yaptı. Çocuklara özel kurulan oyun alanlarında farklı oyun grupları çocukları ağırlarken Belediye Başkanı Dinçer de özel kurulan hatıra köşesinde sünnet kıyafeti giyen çocuk ve ailelileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarını sünnet ettiren aileler, şölenin düzenlemesinde emeği geçen Başkan Dinçer’e teşekkür etti.