Aksaray Belediyesi tarafından 5’incisi düzenlenen Kitap Günleri’nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Aksaray Belediyesinin bu yıl 5’incisini düzenlediği Kitap Günleri düzenlenen törenle açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kitap Günleri Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın dualarının ardından söyleşisini gerçekleştirmek için sahneye çıkan Gazeteci Yazar Zafer Şahin, gençlere okumanın önemini anlattı.

Söyleşinin ardından kürsüye çıkan Belediye Başkanı Evren Dinçer, her yıl düzenledikleri Kitap Günleri’ne yeni etkinlikler ekleyerek devam ettirdiklerini söyledi. Başkan Dinçer, “Kitap günlerimize her yıl üzerine yeni etkinlikler ekleyerek devam ettirdik. Bu yıl da 5’incisini düzenliyoruz. Aksaray’ımızın genç bir nüfusu var. Okuyan, araştıran ve çalışkan genç nüfusa sahip olduğumuzdan dolayı çok hızlı gelişen bir şehrimiz var. Biz de gençlerimizi okumaya teşvik etmek için bu tür etkinlikleri yapma gereği duyuyoruz. Günümüzde kitaplara ulaşmak her ne kadar kolay olsa da kitap fuarları çeşitlilik ve yazarlarla bire bir temas açısından önem taşımaktadır. Aksaray Kitap Günleri 29 yazar, 95 yayınevi ve 500 bin üzerinde kitap ile 22 Ekim’e kadar kitapseverleri bekliyor. Bu etkinliğe tüm hemşehrilerimizi bekliyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepiniz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise, “Dünya dönmekle kalmıyor aynı zamanda değişiyor. En önemlisi de dünya dönüşüyor. İnsanlar ve ihtiyaçları da aynı hızla değişiyor dönüşüyor. Bu nedenle belediye hizmetleri de sürekli değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bu itibarla Evren başkanımızı yürekten tebrik ediyorum. Çünkü belediyecilik sadece kaldırım yapan değil, sadece kanalizasyon yapan, yol yapan değil, aynı zamanda gençlere, çocuklara kültüre ve tüm sosyal etkinliklere el atan, gençleri dinleyen, onları anlayan, anları muhatap alan, yaptıklarına ortak eden, ufku açık olan yöneticiler ancak gönüllere dokunmaya muvaffak olabiliyorlar” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Kitap Günlerinin açılışına Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya ve Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş katıldı.